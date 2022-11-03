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3 ноября, источник: ТАСС Наука

Врачи на Ставрополье создали уникальный инструмент для эндоваскулярной хирургии

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Уникальный медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии — коронарный буж создали врачи в Ставропольском крае. Перспективы его производства изучает один из российских изготовителей медоборудования, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

«Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии — коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда. Разработка позволит эффективнее сохранять жизнь и здоровье пациентов и повысит доступность высокотехнологичного лечения», — написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, авторы изобретения — завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой больницы Олег Белоконь и его коллега, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорий Сазанов, который в этом году стал суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и победителем трека «Здравоохранение».

«Разработку вели с 2017 года. Патент получен, перспективы производства уже изучает один из российских изготовителей медоборудования. Буж планируют делать из полиамида и никелида титана», — добавил глава края.

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