Врачи на Ставрополье создали уникальный инструмент для эндоваскулярной хирургии

«Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии — коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда. Разработка позволит эффективнее сохранять жизнь и здоровье пациентов и повысит доступность высокотехнологичного лечения», — написал Владимиров в Telegram-канале.
По его словам, авторы изобретения — завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой больницы Олег Белоконь и его коллега, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорий Сазанов, который в этом году стал суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и победителем трека «Здравоохранение».
«Разработку вели с 2017 года. Патент получен, перспективы производства уже изучает один из российских изготовителей медоборудования. Буж планируют делать из полиамида и никелида титана», — добавил глава края.