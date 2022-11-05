Всё про льготы на ЖКУ в 2022 году. Кто может получить скидку и какую?

Государство разработало немало мер поддержки для граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Кто и как их может получить? aif.ru разобрался вместе с экспертом. Рассказывает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
По оплате ЖКУ имеется два вида поддержки: льготы и субсидии. Льгота предполагает предоставление скидки на оплату услуг ЖКХ для льготных категорий граждан (например, малоимущих семей с детьми, ветеранов, инвалидов и их семей и т. д.). Субсидии на оплату ЖКУ — определенные денежные выплаты, которые государство предоставляет гражданам с низкими доходами.
Имеется базовый перечень федеральных льгот по ЖКУ, на региональном уровне этот список может быть расширен. Например, в Москве около 60 льготных категорий граждан, которым предоставляются льготы по ЖКУ. Размер льгот зависит от установленных в том или ином регионе стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Льготы предоставляются на оплату жилого помещения (наем, взнос на капремонт, содержание), и на оплату коммунальных услуг — водоснабжение, отопление, газ, электроэнергия, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и оплата услуг связи (радиотрансляции и коллективной телевизионной антенны).
Для каждой льготной категории граждан установлен свой перечень услуг, на оплату которых предоставляются льготы.
Кто может получить льготы и каков их размер?
Обычно льготы на оплату ЖКУ представляют собой скидку при определении суммы к оплате, либо в форме компенсационных выплат (это означает, что собственник помещения оплачивает счет за ЖКУ, а потом получает на банковскую карточку денежную компенсацию).
Первая категория федеральных льготников — Герои Социалистического труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семьи, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семьи. Все они полностью освобождены от уплаты взносов ЖКУ.
Вторая категория федеральных льготников — это участники ВОВ; работники тыла во время ВОВ; ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк», включая их вдов; ветераны боевых действий и военные инвалиды; семьи с детьми -инвалидами до 18 лет. Гражданам, относящимся к этой категории, компенсируется 50% расходов на ЖКУ, за исключением категории «работники тыла во время ВОВ». Размер льготы последних определяется на уровне региона. Так, в Москве, например, это те же 50% от стоимости ЖКУ.
Есть также региональные льготники.
За счет региональных бюджетов могут получить компенсационные выплаты работники бюджетных организаций (учителя и преподаватели, воспитатели детских садов, медицинские работники, пожарные и т. д.). Размер их компенсации на оплату жилья, отопления и электричества составляет 1200 ₽ в месяц. Если же гражданин является военнослужащим или работником силовых структур, то размер его льготы составит 50% от стоимости ЖКУ.
В регионах отдельным категориям граждан (например, ветеранам труда и военной службы) льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются в пределах определённой суммы. Скидки рассчитываются с общей площади, не превышающей социальную норму:
- для одиноко проживающего гражданина — 33 кв.м.
- для семьи из 2-х человек — 42 кв.м.
- для семьи из 3-х и более человек — 18 кв.м на каждого члена семьи.
Размер компенсации для них — 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе на вывоз твердых бытовых отходов.
На региональном уровне также компенсируются расходы многодетным семьям в размере 30% расходов на ЖКУ. При этом за вывоз бытовых расходов они платят только 50%. Если кто-либо из членов многодетной семьи является собственником жилого помещения, то ему предоставляются льготы по оплате взноса на капитальный ремонт.
Пенсионеры, являющиеся собственниками жилья или имеющие договор социального найма могут воспользоваться всеми федеральными льготами, если они относятся к какой-либо из категорий федеральных льготников. Помимо этого, одинокие пенсионеры, семьи, состоящие только из пенсионеров (женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины в возрасте старше 60 лет), а также пенсионеры старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов. Одинокие пенсионеры и семьи предпенсионеров платят за ЖКУ в пределах социальной нормы площади жилого помещения.
Для неработающих пенсионеров, достигших возраста 70 лет, предусмотрена также 50%-ая скидка за капремонт, а с 80 лет плата и вовсе отменяется (но только за площадь, не превышающую социальную норму в 33 квадратных метра).
Почетные доноры России или СССР могут также получить скидку на оплату коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов. Например, такая льгота есть в Москве, действует при условии ежегодного подтверждения статуса донора.
Если гражданин на собрании жильцов многоквартирного дома был избран старшим по дому (или подъезду), то ему предоставляется льгота в размере 100%-ой платы за наем и платы за содержание жилого помещения в пределах 33 кв.м. Льгота предоставляется после утверждения управы района списка граждан, избранных старшим по дому (или подъезду).
Как можно получить льготы?
Обычно льготы на оплату ЖКУ предоставляются гражданам управляющими и ресурсоснабжающими организациями или через МФЦ. Например, льготу по оплате электроэнергии можно оформить в Мосэнергосбыте либо через личный кабинет клиента, раздел «Льготы» (www.mosenergosbyt.ru), либо через автоматизированная система «Видеоконсультант» на базе МФЦ. Наконец, можно лично обратиться в любое отделение Мосэнергосбыта по месту жительства.
Для оформления льгот необходимо предоставить паспорт, а также подтверждающие льготную категорию документы. Могут также потребоваться документы, подтверждающие право владения и пользования жилым помещением, наряду с документами, подтверждающие родственные связи граждан, проживающих в жилом помещении.
Какие могут быть подводные камни?
Скидки на оплату ЖКУ предоставляются в отношении не более одного жилого помещения или квартиры.
Если услуги ЖКУ оплачиваются по цене, согласованной на общем собрании собственников жилья, льготы рассчитываются на базе этой цены, но в пределах, утвержденных на уровне региона. Льготы распространяются и на собственников частного жилищного фонда.
Если гражданин планирует воспользоваться льготами не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, ему необходимо также предоставить справку о том, что по месту постоянного жительства на платежи за ЖКУ скидки не начисляются.
Гражданин может одновременно получать льготы и субсидии на оплату ЖКУ в Москве, если расходы на оплату услуг ЖКУ выше 10% совокупного дохода семьи.
Срок предоставления льготы соответствует сроку отнесения гражданина к той или иной льготной категории.