10:28 (мск), источник: ТАСС Наука
Эксперт заявил, что на севере Якутии может сформироваться гибрид белого и бурого медведя
Одной из причин появления гибрида может стать изменение ареала обитания млекопитающих.
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ЯКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Гибрид белого и бурого медведя может появиться на севере Якутии из-за изменения ареала обитания млекопитающих. Такое мнение в понедельник высказал ТАСС директор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков.
Белый медведь — крупнейший сухопутный хищник на Земле. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов. По данным Всемирного фонда дикой природы, площадь ледяного покрова Арктики в последние годы сократилась более чем на 30%, что может в ближайшее время привести к сокращению популяции белых медведей на две третьих.
«Бурые медведи идут в тундру. В низовьях реки Колымы (арктической зоны Якутии — прим. ТАСС), где обитают белые медведи, стали появляться бурые. В частности, случаи появления бурых медведей зафиксированы в Анабарском районе республики. Вполне вероятно, что в будущем появятся гибриды белого и бурого медведя», — сказал Охлопков.
Ранее такой случай был зафиксирован в Канаде. В 2006 году на Северо-Западных территориях увидели необычного белого медведя: на его шерсти виднелись бурые отметины, а морда была нехарактерной формы. Охотники застрелили животное, и анализ ДНК подтвердил догадку ученых: это действительно был гибрид белого медведя и гризли. В 2010 году в том же арктическом регионе Канады был застрелен еще один медведь, оказавшийся результатом скрещивания уже следующего поколения — гибридной матери и отца-гризли.
По мнению ученых, изменение климата явно сыграло роль в появлении подобных гибридов. Резкое изменение погодных условий в заполярной Арктике, по данным американского Университета Вандербильта, приводит к сокращению площади морских льдов, то есть охотничьих угодий белых медведей. С другой стороны, по этой же причине, территории, доступные для гризли, расширяются вглубь на север. В результате ареалы обитания обоих видов начинают пересекаться.
Тундру стали активнее посещать и другие типичные для тайги виды — например, росомахи и лисы, подтверждает научный сотрудник якутского Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Мария Владимирцева. Заметные изменения происходят и в растительном покрове тундровой зоны.
Исследования показывают, что таежные виды птиц в Якутии также расширяют свой ареал обитания в северном направлении. Ученые считают, что это может быть связано в том числе с изменением климата. «Отмечаемое специалистами по климату потепление отражается на продвижении на север и увеличении численности некоторых беспозвоночных, входящих в состав кормовой базы птиц, а также в изменениях растительности. Эти изменения в арктических экосистемах создают возможность для расширения ареалов в северном направлении некоторых видов птиц», — сказала Владимирцева.
Процесс занятия новых гнездовых участков в пределах территории может демонстрировать как ненасыщенность тундровых сообществ Северо-Восточной Азии, так и возможную реакцию тундровой биоты на потепление климата, считает орнитолог.
Согласно данным Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН, основанным на анализе сведений 52 метеостанций Якутии, за последние 50 лет в регионе установлено повсеместное повышение среднегодовой температуры воздуха на величину от 1,1 до 3,4 градуса. Это повышение происходит неравномерно во времени и пространстве и обусловлено в основном потеплением в зимние сезоны. Вклад летних сезонов менее значителен.
Ранее ученые уже отмечали гнездовую экспансию азиатского бекасовидного веретенника в таежную зону Сибири — на запад Якутии. Орнитологи прогнозируют продвижение редкого представителя семейства бекасовых и на северо-восток региона — в арктические районы. Степные птицы начали прилетать на территорию Якутии парами с 2018 года. Первых птенцов здесь обнаружили уже в 2019 году. С этого же времени вид начал экспансию в сторону северо-востока. В 2021 году птицы были обнаружены в районе водораздела рек Вилюй и Лена.
По данным Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, в Якутии обитают две популяции белых медведей — лаптевская и чукотско-аляскинская. Для сохранения численности арктических животных в июле 2020 года в рамках национального проекта «Экология» был создан заповедник «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Якутии. Заповедник охватывает дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря.
Работа заповедника направлена на сохранение редких и исчезающих видов зверей, птиц и среды их обитания. Архипелаг Медвежьи острова является одним из основных мест формирования родовых берлог белых медведей на территории Якутии.
Для изучения состояния популяции проводятся осенний и весенний мониторинг, в том числе с использованием авиации. В октябре в заповеднике «Медвежьи острова» состоялся осенний авиамониторинг численности животных. В общей сложности ученые обнаружили порядка 60 белых медведей, в том числе на островах архипелага — порядка 30 особей.
Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 тыс. до 31 тыс. этих животных. Большую часть жизни белый медведь проводит в море среди дрейфующих льдов. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз — браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды.