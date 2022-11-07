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10:41 (мск), источник: Вокруг Света

Какая польза в зевании? Рассказывает биолог

Почему мы зеваем, когда нам скучно, и отчего это так заразно?

Источник: Shelley Kim/CC0

Зевание — это безусловный рефлекс, широко распространенный среди млекопитающих, рептилий и рыб. Зевание является защитным рефлексом организма наряду с морганием, чиханием, кашлем и рвотой, объясняет преподаватель биологии в онлайн-школе «Эллипс» Наталья Брик.

Зевок с точки зрения физиологии представляет собой глубокий затяжной вдох и относительно быстрый выдох при широко открытом рте (зеве, голосовой щели).

— При зевании происходит небольшое повышение уровня кислорода в мозге и во всем организме из-за более глубокого вдоха. Зевание также позволяет выравнивать давление во внутреннем ухе, — поясняет Наталья Брик.

В норме зевание наступает при утомлении, сонливом состоянии, пребывании в помещении с повышенным содержанием углекислого газа, после периода ослабления дыхания, при отсутствии мышечной деятельности. Иногда возникает при различных заболеваниях, как симптом кислородного голодания стволовых образований мозга.

Источник: Devon Janse van Rensburg/CC0

Почему мы зеваем от скуки?

Состояние, которое мы в быту описываем словом «скучно», с точки зрения организма характеризуется малоподвижностью в течение длительного времени. В такие моменты наш мозг запускает дополнительную вентиляцию, чтобы не заснуть.

Но самая удивительная особенность зевания — это заразность.

Как ни странно, здесь мы видим проявление способности нашего мозга к обучению, рассуждает Наталья Брик. Зеванием не заражаются аутисты и дети до пяти лет, но повторить это действие вслед за хозяином вполне могут преданные собаки.

— Способность к обучению обеспечивается зеркальными нейронами нашего мозга. Эти нейроны были обнаружены в 1996 году командой нейробиолога Джакомо Риццолатти. Он изучал обезьян и выяснил, что зеркальные нейроны активизировались не только тогда, когда животное совершало само действие, но и когда оно наблюдало, как другое животное выполняет аналогичное движение, — рассказала Наталья Брик.

Вероятно, поэтому, просто видя, как человек зевает, мы тоже хотим зевнуть. В этот момент зеркальные нейроны дают определенный импульс, который и провоцирует непроизвольную реакцию.

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