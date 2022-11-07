11:03 (мск), источник: ТАСС
Опрошенным россиянам нужно 205 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми
Опрос SuperJob показал, что наиболее высокие запросы у жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Владивостока.
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МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россиянам для счастья необходимо иметь в среднем 205 тыс. рублей в месяц, наиболее высокие запросы у жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Владивостока. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса сервиса SuperJob.
Опрос проводился с 30 сентября по 3 ноября. В нем приняли участие более 20 тыс. представителей экономически активного населения страны,
«За полгода “цена” счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тыс. рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тыс. рублей у молодежи до 24 лет и 222 тыс. у россиян старше 45-ти», — говорится в результатах исследования.
Также опрос показал, что денежные запросы растут с увеличением уровня реальных доходов. Так, гражданам с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц для счастья достаточно 160 тыс. рублей, а те, кто зарабатывает от 80 тыс. рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тыс.
В топ-5 городов с наиболее высокими запросами, по данным SuperJob, вошла Москва (250 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (205 тыс.), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тыс.), Санкт-Петербург (197 тыс.), а также Хабаровск и Новосибирск (по 195 тыс.). Наиболее скромные запросы — в Оренбурге (150 тыс.), Рязани (152 тыс.) и Ижевске (155 тыс.).