В России выявили менее пяти тысяч случаев коронавируса

Днем ранее число новых заболевших составило 4566 — менее пяти тысяч заболевших COVID-19 в стране выявили впервые с 19 июля.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (590), Санкт-Петербурге (351) и Свердловской области (390). Меньше всего — в Кабардино-Балкарии, Смоленской области и Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также в Адыгее (2 случая).
За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 496. За этот же период 4944 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 860 277.
За сутки умер 61 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 649 человек.