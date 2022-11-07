Исследователи нашли на Земле природную «углеродную бомбу»Исследование показало, что торфяники Конго представляют собой огромную углеродную «бомбу замедленного действия»
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выявили менее пяти тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4421 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 468 271 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 7 ноября.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

Днем ранее число новых заболевших составило 4566 — менее пяти тысяч заболевших COVID-19 в стране выявили впервые с 19 июля.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (590), Санкт-Петербурге (351) и Свердловской области (390). Меньше всего — в Кабардино-Балкарии, Смоленской области и Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также в Адыгее (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 496. За этот же период 4944 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 860 277.

За сутки умер 61 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 649 человек.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шольц изменил свою позицию в отношении Путина
Кадыров пообещал устроить Зеленского главным уборщиком в Грозном
Коронавирус COVID-19
В России выявили менее пяти тысяч случаев коронавируса
В России впервые с июля выявили менее 5 тыс. случаев COVID за сутки
В России за сутки выявили 5 617 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 757 новых случаев коронавируса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус