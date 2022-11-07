Палеонтологи воссоздали первый в истории скелет ихтиозавра Первоначальный оттиск древней рептилии был уничтожен во время Второй мировой войны
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
11:48 (мск), источник: © РИА Новости

Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак в воскресенье перешла границу в Псковской области и вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы.

Источник: © РИА Новости

«Она пересекла границу через пункт пропуска “Бурачки” на границе с Латвией», — сказал один из собеседников агентства, отметив, что блогера сопровождал ее супруг — Константин Богомолов.

Ранее про скорое возвращение Собчак на родину РИА Новости сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Отвечая на вопрос агентства о статусе дочери в деле о хищении, она заявляла РИА Новости: «Никакого, вообще нет».

При этом сенатор не подтвердила сообщение о возвращении Собчак в Россию.

В конце октября бывшую телеведущую заметили при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам Собчак въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.

В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

При этом Управление Федеральной антимонопольной службы вынесло Собчак предупреждение за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского
В Китае призвали Запад отступить из-за 'невероятного' оружия России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта