11:48 (мск), источник: © РИА Новости
Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак в воскресенье перешла границу в Псковской области и вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы.
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«Она пересекла границу через пункт пропуска “Бурачки” на границе с Латвией», — сказал один из собеседников агентства, отметив, что блогера сопровождал ее супруг — Константин Богомолов.
Ранее про скорое возвращение Собчак на родину РИА Новости сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Отвечая на вопрос агентства о статусе дочери в деле о хищении, она заявляла РИА Новости: «Никакого, вообще нет».
При этом сенатор не подтвердила сообщение о возвращении Собчак в Россию.
В конце октября бывшую телеведущую заметили при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам Собчак въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.
В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
При этом Управление Федеральной антимонопольной службы вынесло Собчак предупреждение за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства.