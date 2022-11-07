Ученые разгадали тайну древних каменных шаров, которые находят на греческих островах

Необычные каменные сферы ранее неоднократно находили в районе древних поселений в Эгейском и Средиземном морях — на островах Тира, Крите, Кипре и других. Ученые высказывали различные версии их происхождения, предполагалось, что камни могли использоваться как орудие для пращи, шары для метания, средство для счета или запоминания, или элемент игры.
Ученые из Бристольcкого университета в Великобритании заметили различие в размерах каменных шаров из разных коллекций. В своем последнем исследовании они проанализировали общие характеристики семисот шаров, найденных на месте поселения Бронзового века Акротири на острове Тира. Установлено, что камни были изготовлены 4500−3600 лет назад. Все камни, изготовленные из разных материалов и имеющие различные цвета, можно разделить на две группы — небольших и более крупных шаров.
Помимо этого авторы исследовали каменные плиты, найденные ранее в этом и других поселениях, которые имеют мелкие выемки, на которые могли ставиться каменные шары. «Главное открытие заключается в том, что шары были разделены на две группы (мелкие и более крупные). Это поддерживает гипотезу, что они использовались как фишки для настольной игры, и шары скорее всего собирались, чтобы заполнять эти группы, а не в качестве системы счета, для которой понадобилось бы больше таких групп», — пояснила Кристиан Ферне c факультета антропологии и археологии, соавтор работы.
По словам ученых, если шары действительно были частью настольной игры, то она была одной из древнейших игр, известных историкам, в том числе наряду с известными играми Египта и стран Леванта.
«Социальная значимость шаров, на которую указывает то, как их укладывали в специальные выемки, доказывает идею о том, что они были частью игры для социального взаимодействия. Это дает нам новый взгляд на характер социального взаимодействия в бронзовом веке Эгейского региона», — добавил Константинос Тиммис, соавтор работы.