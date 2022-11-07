13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Акулы помогли ученым найти «самый большой в мире» лес водорослей
Теперь исследователи надеются привлечь внимание к морским обитателям и уменьшить воздействие человека на подводную жизнь.
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Международная группа ученых из США, Канады, Саудовской Аравии, Ирландии, Испании, Малайзии и Багамов опубликовала исследование в журнале Nature о том, как тигровые акулы поддерживают крупнейшую в мире экосистему водорослей. Пытаясь измерить протяженность багамских подводных лугов, авторы работы прикрепили камеры и трекеры к спинным плавникам морских хищников.
По словам исследователей, это крупнейшая в мире известная экосистема морских водорослей, простирающаяся на 92 000 квадратных километров карибского морского дна. Это открытие увеличивает общий известный глобальный охват морских водорослей более чем на 40%. «Это открытие показывает, насколько далеки мы от изучения океанов, причем не только на глубине, но даже на мелководье», — сказал соавтор доклада профессор Карлос Дуарте из Университета науки и технологий имени короля Абдуллы.
Картографирование лугов морских водорослей — чрезвычайно сложный процесс: водоросли в глубокой воде не всегда могут быть обнаружены самолетами или спутниками, в то время как более мелкие могут быть редкими или переплетаться с другими морскими растениями, что затрудняет их идентификацию. Задействовать дайверов для фотографирования дна дорого и сложно с точки зрения логистики.
Тигровые акулы же — высокоподвижные животные, способные достигать значительных глубин, имеющие обширный ареал обитания и проводящие много времени на водорослевых лугах. В период с 2016 по 2020 год исследователи прикрепили камеры, оснащенные спутниковыми и радиометками, к спинным плавникам семи акул. Ловили хищников крупными круглыми крючками за челюсть.
На «оснащение» каждой рыбы уходило примерно 10 минут. Все ненужные для акул приспособления всплывали после их погружения и никак на них не влияли.
Подобное использование морских животных открывает «окно в морской мир» и может помочь ответить на вопросы о климатических кризисах и кризисах биоразнообразия. Исследователи надеются, что их открытие поможет защитить морские водоросли на Багамах, которым угрожают дноуглубительные работы для прибрежной застройки.
Недавно ученые выяснили, как чешутся рыбы. Оказалось, что в этом процессе участвуют акулы.
Олеся Маевская