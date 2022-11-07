Путин поручил воссоздать движение юных натуралистов

Как следует из сообщения, ответственными за создание движения юных натуралистов стали премьер России Михаил Мишустин и глава общества «Знание» Максим Древаль. До 1 февраля они должны отчитаться Владимиру Путину о работе над воссозданием движения.
Вопросом создания молодежного экологического движения будут заниматься первый заместитель руководителя аппарата президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуеваева. Они должны будут предоставить доклад о своей работе до 1 декабря.
Владимир Путин также поручил Михаилу Мишустину, Сергею Кириенко и главе Камчатского края Владимиру Солодову обеспечить проведение ежегодного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае. Чиновники должны доложить о работе над ним до 1 февраля.
Поручения даны по итогам встречи Владимира Путина с участниками форума «Экосистема. Заповедный край». Встреча прошла 5 сентября на Камчатке.