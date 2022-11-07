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14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил воссоздать движение юных натуралистов

Президент России Владимир Путин поручил воссоздать движение юных натуралистов на базе общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Путин также поручил проработать вопрос создания всероссийского экологического молодежного движения. Соответствующие поручения Владимира Путина опубликовала пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Как следует из сообщения, ответственными за создание движения юных натуралистов стали премьер России Михаил Мишустин и глава общества «Знание» Максим Древаль. До 1 февраля они должны отчитаться Владимиру Путину о работе над воссозданием движения.

Вопросом создания молодежного экологического движения будут заниматься первый заместитель руководителя аппарата президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуеваева. Они должны будут предоставить доклад о своей работе до 1 декабря.

Владимир Путин также поручил Михаилу Мишустину, Сергею Кириенко и главе Камчатского края Владимиру Солодову обеспечить проведение ежегодного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае. Чиновники должны доложить о работе над ним до 1 февраля.

Поручения даны по итогам встречи Владимира Путина с участниками форума «Экосистема. Заповедный край». Встреча прошла 5 сентября на Камчатке.

Движение юных натуралистов существует в России с 1918 года. Официально оно не прекращало свою работу, однако деятельность движения значительно снизилась в последние годы.

Олеся Павленко

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