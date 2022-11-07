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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Генсек ООН: мы на шоссе в климатический ад

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что планета приближается к переломному моменту в вопросе климатических изменений. Гутерриш призвал развитые и развивающие страны заключить пакт о климатической солидарности.

Источник: Reuters

«Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — сказал Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 (цитата по «РИА Новости»).

Гутерриш призвал страны подписать пакт о климатической солидарности. Согласно документу, страны могли бы приложить дополнительные усилия для сокращения выбросов, чтобы сохранить уровень глобального потепления на 1,5 градуса. Также богатые страны и международные фонды могли бы предоставить техническую и финансовую помощь более бедным странам, чтобы ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Климатическая конференция COP27 проходит в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Страны-участницы должны представить во время форума планы сокращения выбросов для сохранения показателя роста температуры на 1,5 градуса по Цельсию.

Олеся Павленко

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