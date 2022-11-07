Генсек ООН: мы на шоссе в климатический ад

«Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — сказал Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 (цитата по «РИА Новости»).
Гутерриш призвал страны подписать пакт о климатической солидарности. Согласно документу, страны могли бы приложить дополнительные усилия для сокращения выбросов, чтобы сохранить уровень глобального потепления на 1,5 градуса. Также богатые страны и международные фонды могли бы предоставить техническую и финансовую помощь более бедным странам, чтобы ускорить переход на возобновляемые источники энергии.
Климатическая конференция COP27 проходит в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Страны-участницы должны представить во время форума планы сокращения выбросов для сохранения показателя роста температуры на 1,5 градуса по Цельсию.