17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые в истории перелили человеку искусственную кровь
При успешном тестировании это спасет людей от изнурительных переливаний и поможет пациентам с тяжелыми заболеваниями и редкими группами крови.
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Ученые Кембриджского университета впервые в истории перелили человеку выращенные в лаборатории эритроциты. Клинические испытания технологии проходили в рамках исследовательского проекта Restore, пишет редакция ВУЗа. По задумке исследователей, их изобретение при успешно пройденных испытаниях со временем сможет произвести революцию в лечении людей с заболеваниями и редкими группами крови.
Эритроциты вырастили из образцов крови людей из базы доноров Национальной службы здравоохранения Великобритании. Все искусственные эритроциты молодые в отличие от обычных — в крови доноров есть клетки разного возраста. Добровольцы получили по 5−10 миллилитров жидкости — 1−2 чайной ложки.
«Надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше обычных донорских. Если наше испытание, первое подобное в мире, пройдет успешно, пациентам, которые сейчас нуждаются в регулярных длительных переливаниях крови, в будущем потребуется меньше таких процедур. Это сможет изменить их лечение», — заявил ведущий автор работы Седрик Гиверт.
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Олеся Маевская