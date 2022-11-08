00:49 (мск), источник: Известия
Повышение из правил: домашний интернет в РФ может подорожать на 10−15%
Почему растет стоимость телеком-услуг.
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Домашний интернет и платное ТВ в 2023 году могут подорожать на 10−15%, сказано в исследовании TelecomDaily, с которым ознакомились «Известия». В числе причин — рост инфляции, цен на оборудование, процентов по кредитам, а также колебание курсов валют. При этом российский рынок проводного интернета и платного телевидения уже перенасыщен, все абоненты охвачены, поэтому увеличивать доходы и компенсировать издержки компании могут, поднимая плату за услуги, указали эксперты. Представители бизнеса отметили, что в формировании тарифов будут ориентироваться на себестоимость оказания услуг и рыночную конъюнктуру.
Дешевле не станет
Тарифы на домашний интернет и платное телевидение в РФ в 2023 году могут вырасти более чем на 10%. Об этом заявили более половины менеджеров телеком-операторов в ходе опроса о перспективах развития отрасли, проведенного агентством TelecomDaily. 41% респондентов прогнозируют рост тарифов на 10−15%, а 14% считают, что стоимость услуг вырастет на 16% и более. Меньших темпов роста цен (на 3−9%) ожидают 33% опрошенных связистов.
Также могут вырасти и цены на мобильную связь, ожидают менеджеры компаний, которые, помимо проводного интернет-доступа и ТВ, продают и эту услугу.
Среди факторов, ведущих к росту тарифов, участники опроса назвали уход с российского рынка зарубежных вендоров и, как следствие, дефицит телекоммуникационного оборудования.
Также в числе причин — рост инфляции и колебание курсов валют, ухудшение общеэкономической ситуации и падение платежеспособного спроса, увеличение ставок по кредитам, стоимости аренды.
В 2022 году темпы роста тарифов были сопоставимы с прогнозируемыми на 2023-й, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Ранее среди причин подорожания услуг связисты называли необходимость исполнения законодательных требований по записи переговоров и интернет-трафика клиентов, отметил эксперт. По его оценке, сейчас средний счет абонента платного ТВ в России (включая спутниковое) составляет 198 рублей в месяц, домашнего интернета — около 450.
— Факторы, влияющие на рост цен, частично варьируются от года к году, но основная проблема — перенасыщенность рынка — сохраняется. Брать новых абонентов неоткуда, большинство участников опроса признают, что объем оказанных ими услуг, а следовательно, и доходы, в 2022 году по сравнению с 2021-м выросли на 3−10%. Ситуация такова, что увеличение тарифов — это основной инструмент получения дополнительных средств для развития бизнеса и поддержания сетей в работоспособном состоянии, — утверждает Денис Кусков.
С прогнозом роста тарифов на интернет и ТВ на 10−15% согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для России характерно ежегодное увеличение стоимости этих услуг на 7−15%: темпы роста зависят от региона, а также от уровня уже действующих в нем тарифов, отметил он.
— Причина роста — увеличение арендных ставок, процентов по кредитам, зарплат персонала, а главное — стоимости оборудования, значительную часть которого теперь приходится закупать по параллельному импорту, — объяснил эксперт.
Повышение по ситуации
По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, рост тарифов подстегивает инфляция, причем не только в России, но и во всем мире. Она также влияет на стоимость телекоммуникационного оборудования и других необходимых операторам продуктов и услуг. Кроме того, перед бизнесом стоит задача развития сетей, а для этого требуются средства, добавил эксперт.
По данным «ТМТ Консалтинга», во II квартале 2022 года в РФ насчитывалось 34,9 млн абонентов домашнего широкополосного доступа в интернет — за год их количество практически не изменилось. Выручка обслуживающих их провайдеров составила 38,5 млрд рублей — рост год к году примерно на 1%.
Что касается платного ТВ, то в 2021 году этот сегмент рынка в России практически остановился в своем росте — его абонентская база в РФ увеличилась всего на 0,6% (против 1,8% в 2020 году) и достигла 46,5 млн подписчиков, сказано в другом отчете «ТМТ Консалтинга».
Решение об изменении тарифов еще не принято, сообщили «Известиям» в «Ростелекоме». В любом случае их величина и потенциальный рост будут определяться на основании экономической ситуации в стране и в полном соответствии с рекомендациями ФАС, отметил представитель оператора.
«Известия» направили запрос в антимонопольное ведомство.
В Минцифры не видят предпосылок для роста тарифов на домашний интернет и платное ТВ в России после индексации, которая завершится до конца 2022 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что совместно с ФАС контролируют уровень цен и оперативно реагируют на нарушения. Стоимость услуг связи в России — одна из самых низких в мире, отметил представитель Минцифры.
— Мы всегда исходим из интереса пользователей и стремимся предложить максимально выгодные тарифы. В их формировании будем ориентироваться на себестоимость оказания услуг и рыночную конъюнктуру, — прокомментировали ситуацию в МТС.
«МегаФон» тоже будет принимать решения в зависимости от ситуации на рынке, сообщили в пресс-службе оператора. На размер тарифов влияет множество факторов, таких как стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы, перечислили в компании.
В «ВымпелКоме» (работает под брендом «Билайн») и «Эр-Телеком Холдинге» (бренд «Дом.ru») отказались от комментариев.
Валерий Кодачигов