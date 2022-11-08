00:29 (мск), источник: Известия
Всё в курсе: Минобороны поддержало введение военной подготовки в школах
Чему предлагают учить на уроках НВП и сколько часов на них хотят выделить.
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Минобороны поддержало идею о введении в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки. Об этом первый замминистра Валерий Герасимов сообщил в ответе лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову (документ есть у «Известий»). Замглавы ведомства считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения. Поддержать инициативу готовы во всех фракциях парламента. Там полагают, что к преподаванию НВП должны допускаться только люди с боевым опытом. А польза от предмета в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи, а также ориентированию на местности. Педагоги в целом поддерживают идею, правда, указывают на перегрузку расписания.
Подготовить заранее
Минобороны РФ поддерживает предложение обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке. Об этом говорится в ответе Валерия Герасимова Сергею Миронову. Ранее лидер «Справедливой Россия — За правду» обратился в министерство с предложением включить новый предмет в обязательную программу среднего общего образования.
«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета “Начальная военная подготовка” на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — говорится в ответе замминистра.
По его словам, также необходимо установить фиксированное количество часов на НВП: не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.
Справка «Известий»
Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для граждан 15−20 лет. С 1947-го ее отменили для всей неучащейся молодежи, а с 1962 года — для всех учащихся старших классов. В 1967 году военную подготовку решили возобновить для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. В то время преподавателями НВП, как правило, назначались лица из числа офицеров в отставке. В среднем в неделю на этот предмет отводилось два часа. В период перестройки приказом Минобразования НВП в школах РСФСР фактически отменили. Было определено, что ее следует осуществлять на учебно-полевых сборах в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.
Для того чтобы обучение граждан НВП было успешным, ведомство рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету. Если же потребуется доукомплектование кадрами, то их предлагается набирать из граждан, ранее проходивших военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке военнослужащих — участников боевых действий.
«При поступлении соответствующих предложений Минобороны готово их рассмотреть и принять участие в работе по внесению изменений в законодательство РФ по рассматриваемому вопросу», — подчеркивается в документе.
Как пояснил «Известиям» глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, введение в школьную дисциплину начальной военной подготовки позволит решить сразу несколько задач.
— С началом проведения специальной военной операции этот вопрос встал особенно остро, — пояснил парламентарий. — Даже многие добровольцы не имеют необходимого опыта для участия в боевых действиях. Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом.
Причем подготовку не только техническую (тактика военных действий, огневая подготовка, основы военной медицины), но и психологическую, добавил политик.
— К такой работе (преподаванию НВП. — «Известия») должны допускаться только люди с боевым опытом: ветераны боевых действий, сотрудники силовых ведомств, — отметил политик.
Кроме того, Сергей Миронов считает, что реализация инициативы поможет трудоустроить десятки тысяч людей, которые искренне любят Россию и при этом владеют теорией и практикой ведения боевых действий.
Вернуть, но как
В большинстве фракций «Известиям» сообщили, что согласны с необходимостью вернуть начальную военную подготовку.
— Конечно, навыки в любом деле хороши. А в данном случае могу сказать: хочешь мира — готовься к войне. Когда мы в школе занимались военной подготовкой, это работало только в плюс, — заявил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.
По его словам, мобилизованные сегодня граждане, у которых была в школе НВП, гораздо лучше подготовлены, чем те, у кого ее не было. Первым гораздо проще восстановить свои навыки во время повторной учебы, отметил парламентарий.
— Эта инициатива заслуживает очень серьезных обсуждений. На мой взгляд, она найдет свое практическое применение, — считает депутат.
— Это очень важно, потому что это не только вопросы, связанные с понятием «милитаризация», это еще и необходимые бытовые навыки. Помимо классической сборки-разборки автоматов, это еще и оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности, которые будут полезны любому школьнику, — заявил «Известиям» вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов.
В сентябре этого года он предлагал министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы. По словам депутата, в некоторых странах постсоветского пространства (в Армении, Узбекистане и на Украине) НВП есть.
— Мы, к сожалению, убрали это из образовательных стандартов с развалом СССР, хотя это традиционная школьная дисциплина, которой не надо пугаться, — подчернил он.
В КПРФ также считают инициативу возвращения НВП полезной.
— Считаю, что такой предмет нужен. Вспоминаю свое детство, когда-то я участвовал в таких военно-патриотических играх «Орленок» для старших классов. Благодаря им мы умели очень быстро разбирать и собирать автомат, бросать гранаты, делать всё, что потом человеку нужно делать в армии, — заявил «Известиям» член фракции, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Преподаватели отнеслись к идее вернуть НВП в школы по-разному. В частности они отметили возросшую в наше время нагрузку как на учителей, так и на учеников.
— Как сам предмет он нес определенную пользу. Но за последние годы в школьную программу были добавлены другие предметы. Поэтому нагрузка у школьников очень большая. Если НВП и вводить, то лучше сделать это в рамках других, уже преподаваемых дисциплин, — пояснила «Известиям» лауреат всероссийского конкурса «Учитель года», преподаватель одной из школ в Саратовской области Марина Гончарова.
Преподаватель истории, заслуженный учитель России Александр Снегуров это мнение разделяет. По его словам, нужно повышать эффективность патриотического воспитания через уже существующие предметы, например ОБЖ. А то, что сегодня такие уроки проходят неинтересно и порой непрофессионально, — вопрос, который можно решить в деловом ключе. Расписание и так перегружено, возвращать отдельную НВП не нужно, убежден педагог.
«Известия» обратились в Минпросвещения с просьбой оценить перспективы появления в программе среднего общего образования нового предмета. В конце октября ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа «Об утверждении федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования». В документе, который пока находится на стадии обсуждения, предлагалось включить в курс предмета ОБЖ два новых модуля «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».
Согласно им, в случае принятия документа школьники будут изучать оказание первой медицинской помощи, а также строевую подготовку, правила обращения с оружием, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.
Наталья Башлыкова