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10:34 (мск), источник: ТАСС Наука

На Алтае разработали функциональные продукты для восстановления здоровья шахтеров

Они представляют собой комбинацию экстрактов растений, важных витаминов и пробиотиков в капсулах.

Источник: Reuters

БАРНАУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного университета в Барнауле получили промышленные образцы функциональных продуктов, предназначенных для выведения тяжелых металлов из организма шахтеров и металлургов, работающих в условиях повышенных загрязнений. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

«Наши ученые получили промышленные образцы функциональных продуктов для восстановления здоровья людей, живущих и работающих в сложных условиях. Разработки вели в рамках программы “Приоритет 2030”. Ученые создали линейку продуктов для восстановления нормального функционирования организма людей, живущих и работающих в условиях повышенных нагрузок, высокой загрязненности окружающей среды, нестабильного суточного ритма. Ученые рассчитывают заинтересовать своей продукцией “Газпром”, “Роснефть”, “Росатом”, РЖД, металлургов и шахтеров», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что продукты представляют собой комбинацию экстрактов растений, важных витаминов и пробиотиков, помещенных в капсулы и упакованных в пластиковые банки. Основой является биологически активное растительное сырье, произрастающее в Сибири: экстракты одуванчика, мелиссы, пустырника, шлемника, левзеи, аралии и других трав. Применять такие препараты в качестве вспомогательного средства при реабилитации и восстановлении пациентов планируется в алтайских санаториях.

«Были должным образом подобраны группы витаминов и их дозировка с целью получения наибольшей вариативности в применении самих продуктов. Экстракты растений были получены на основе низкотемпературной экстракции, что позволило сохранить естественную биологическую активность и стабильность извлеченных веществ на долгий период», — подчеркнули в вузе.

В 2021 году Алтайский госуниверситет вошел в список победителей программы «Приоритет 2030» и получил 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Минобрнауки России объявило о запуске этой программы в прошлом году, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы — десять лет, общее финансирование вузов — участников программы до конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.

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