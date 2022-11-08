17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли причину первого в истории массового вымирания животных
Тогда выжило всего 20% видов, населявших планету.
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Новое исследование, опубликованное геобиологами Технологического института Вирджинии в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, прослеживает причину первого известного массового вымирания животных. В результате уменьшения глобальной доступности кислорода погибло 80% существовавших на тот момент видов, существовавших в конце эдиакарского периода около 550 миллионов лет назад.
Изменения в окружающей среде, такие как глобальное потепление и деоксигенация (удаление кислорода), могли привести к массовому вымиранию животных и глубокому нарушению и реорганизации экосистемы, поясняют ученые. Это неоднократно демонстрировалось при изучении истории Земли. А дискуссия на тему того, что стало катализатором природных изменений, все еще ведется.
Причиной могут быть извержения вулканов, движение тектонических плит, столкновение с астероидом или комбинация этих и других факторов. «Наше исследование показывает, что, как и все другие массовые вымирания в прошлом Земли, это новое, первое массовое вымирание животных было вызвано серьезным изменением климата — еще одним в длинном списке предостерегающих историй, демонстрирующих опасность нашего нынешнего климатического кризиса для жизни животных», — пояснили авторы.
Недавнее исследование показало, из-за чего исчезли неандертальцы.
Олеся Маевская