Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой

«Богатые регионы выделяют много денег на экипировку мобилизованных, бедные — почти ничего. Почему мы не в состоянии обеспечить всех одинаково? Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр», — приводит пресс-служба из выступления Фадеева в ходе встречи с общественниками в Томске.
Он отметил недопустимость ситуации, когда «в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 тысяч и парень в ватнике».
Также Фадеев сообщил, что не удается решить вопрос обязательных медкомиссий.
«Я в самом начале частичной мобилизации говорил о том, что каждый мобилизованный должен пройти медкомиссию. Призываются тяжелобольные — это же абсурд. Неужели так сложно прочитать историю болезни?» — сказал Фадеев.
При этом, по словам главы СПЧ, ряд проблем «преодолены».
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал».