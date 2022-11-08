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17:03 (мск), источник: Ведомости

ВЦИОМ: индекс безработицы в России опустился до рекордно низких значений в сентябре

Индекс безработицы в России опустился до рекордно низкого значения в −49 пунктов, следует из обзора ВЦИОМа. Уточняется, что этот показатель рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о том, сколько человек из окружения респондента потеряли работу за последние месяцы.

Источник: Reuters

По данным ВЦИОМа, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2−3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы. Доля таких ответов снизилась на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, что число увольнений превысило 4, сообщило 6% респондентов, 15% — об 1−3, что говорит о точечном характере таких явлений, отметили аналитики ВЦИОМа.

Для сравнения приводятся данные за сентябрь 2020 г., когда о подобных увольнениях говорили 43% опрошенных. Подобные высокие оценки фиксировались в течение всего пандемийного года. По данным Росстата, осенью 2020 г. уровень безработицы составил 6,3%.

По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре он составил 3,9% после 3,8% в августе. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда. Он также отметил, что около 234 000 человек находятся в простое, вынужденных отпусках или работают неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.

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