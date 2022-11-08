17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что стресс может ускорять развитие рака
Исследователям предстоит провести дополнительные эксперименты.
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Сотрудники сектора нейрогенетики социального поведения Института цитологии и генетики ИЦиГ СО РАН обнаружили гены в гипоталамусе, активность которых меняется у лабораторных животных с предрасположенностью к развитию рака из-за социального стресса. Ранее ученые установили, что он приводит не только к поведенческим расстройствам, но и к нарушениям работы иммунитета, в частности, ускоряет рост метастазирования злокачественных образований.
«Сам этот феномен известен достаточно давно, но до сих пор остается невыясненным, что происходит на уровне транскрипции генов (переноса генетической информации с ДНК на РНК). Поиск ответа на этот вопрос и является главной задачей нашего нового исследовательского проекта», — рассказала кандидат биологических наук Анна Галямина.
Следующий шаг ученых — детальное изучение того, как связана активность обнаруженных генов с развитием рака. Чтобы говорить об открытии, нужно провести дополнительные эксперименты. В перспективе они смогут помочь создать лекарства, замедляющие рост опухолей.
Если эксперименты пройдут успешно, хронический социальный стресс смогут включить в перечень доказанных факторов риска развития рака. К тому же, другие исследования показали: приведение в норму психоэмоционального состояния грызунов часто более эффективно для лечения, чем прямая активация иммунитета.
Недавнее исследование американских ученых показало, что переработки на стрессовой работе приводят к депрессии. В научной работе были использованы данные 17 тысяч врачей.
Олеся Маевская