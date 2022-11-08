Умер лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

«Дэн умер сегодня в 12:40. Мэриэнн и вся семья потеряли замечательного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», — написал бас-гитарист Пит Эгнью.
Дэн Маккаферти — шотландский рок-вокалист и автор песен. В 1965 году он присоединился к группе Shadettes, которая после прихода гитариста Мэни Чарлтона в 1968 году сменила название на Nazareth.
Nazareth — шотландская рок-группа, созданная в 1968 году в городе Данфермлин. В оригинальный состав вошли: вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит.
В начале 1990 года группа впервые посетила СССР, сыграв шесть концертов в Москве, в СК «Олимпийский». В 2013 году группа провела прощальный тур по России. В том же году Дэн МакКафферти вынужден был покинуть Nazareth из-за заболевания дыхательных путей.