12:53 (мск), источник: РБК Life
Материнский капитал: что изменилось, как его получить и на что потратить
Нюансы для оформления сертификата. Инструкция.
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Программа маткапитала продлена до конца 2026 года, об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что ежегодно порядка миллиона семей получают данный вид госпомощи, и напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала, право на него получили семьи, где рождается первенец.
РБК Life разобрался, что представляет из себя маткапитал, кому он полагается и на что его можно потратить сейчас.
Госпрограмма финансовой поддержки семей. Она действует с 2007 года и до конца 2026 года. Ее цель — повысить рождаемость в стране. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили и право на сертификат получили родители первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года.
Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 590 тыс. руб., на второго ребенка он составит почти 780 тыс. руб. Для сравнения: в 2022 году при рождении первого ребенка сертификат выдается на 524 527 ₽ (прибавка более 65 тыс. руб.), второго — 693 144 ₽ (прибавка почти 87 тыс. руб.). Когда программа стартовала в 2007 году, размер капитала был 250 тыс. руб.
Цели, на которые можно направить средства маткапитала, перечислены в соответствующем федеральном законе:
С 2020 года действует беззаявительный порядок оформления маткапитала. Необходимая информация поступает в Пенсионный фонд автоматически из органов ЗАГС. После того, как фонд примет решение, уведомление о выдаче сертификата поступит в личный кабинет на портале госуслуг.
Материнский капитал дает дополнительные возможности семьям, но и накладывает ряд ограничений.
Подать заявление на использование сертификата можно после того, как ребенку исполнится три года. Но есть исключения.
Не дожидаться трехлетия можно для улучшения жилищных условий, но следует обязательно наделить детей долями в приобретаемой недвижимости. И наоборот, только до исполнения трехлетнего возраста можно претендовать на получение ежемесячной выплаты. С 1 января 2022 года она выплачивается в размере прожиточного минимума для детей в том регионе, где живет семья.