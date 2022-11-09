13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: уровень освещения влияет на когнитивные способности
Чтобы их улучшить, нужно больше времени проводить на улице, даже в пасмурные дни.
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Сотрудники Университета штата Мичиган изучили влияние уровня освещения на когнитивные способности, наблюдая за травяными мышами. Эти грызуны имеют схожий с человеком циркадный ритм: они спят ночью и бодрствуют днем, сообщает Medical Xpress со ссылкой на пресс-службу вуза.
Мышей подвергали воздействию тусклого (50 люкс, что соответствует комнатному освещению) и яркого (1000 люкс, как освещение в супермаркете) света в течение четырех недель. Модель также имитировала сезонные изменения света. Исследователей интересовало, как он влияет на функции мозга и поведение.
Подопытным нужно было пройти лабиринт. У мышей, находившихся в плохо освещенном помещении, почти на 30 процентов снизились связи нейронов в гиппокампе мозга, ответственного за память. Также появились нарушения настроения и когнитивных функций.
Ученые рекомендуют проводить больше времени на улице в зимний сезон. Даже если прогулка не займет более 15−30 минут, а день будет пасмурным: уровень освещения колеблется от 10 тысяч до 20 тысяч люкс.
Недавно ученые выяснили, что интенсивность физических нагрузок влияет на память. Давно известно, что регулярные занятия спортом улучшают когнитивное и психическое здоровье, но частота упражнений по-разному влияют на мозг.
Олеся Маевская