16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тоскане нашли древнеримские изделия из бронзы
Находка представляет собой крупнейшее месторождение бронзы в Италии.
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Итальянские археологи обнаружили множество прекрасно сохранившихся древнеримских изделий из бронзы, пишет News Artnet. Среди них — 24 больших статуи, нескольких статуэток и около 5 тысяч бронзовых, серебряных и золотых монет. Все предметы датируются
Археологи обнаружили артефакты во время раскопок в Сан-Кашано-деи-Баньи. Особенно впечатляющей находку делает состояние артефактов, практически идеально сохранившихся в грязи от местных термальных источников.
Также были найдены скульптуры органов и других анатомических частей тела, предположительно, представляющие собой наглядные пособия недугов, от которых искали лечение посетители бань. Находки в настоящее время реставрируются и вскоре будут выставлены в новом музее в Сан-Кашано.
Недавно во время раскопок в Турции археологи обнаружили византийскую закусочную.
Олеся Маевская