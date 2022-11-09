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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Тоскане нашли древнеримские изделия из бронзы

Находка представляет собой крупнейшее месторождение бронзы в Италии.

Итальянские археологи обнаружили множество прекрасно сохранившихся древнеримских изделий из бронзы, пишет News Artnet. Среди них — 24 больших статуи, нескольких статуэток и около 5 тысяч бронзовых, серебряных и золотых монет. Все предметы датируются I—II вв.еками нашей эры — периодом, в который происходили конфликты и культурные преобразования, когда регион перешел от этрусков к римлянам.

Археологи обнаружили артефакты во время раскопок в Сан-Кашано-деи-Баньи. Особенно впечатляющей находку делает состояние артефактов, практически идеально сохранившихся в грязи от местных термальных источников.

Также были найдены скульптуры органов и других анатомических частей тела, предположительно, представляющие собой наглядные пособия недугов, от которых искали лечение посетители бань. Находки в настоящее время реставрируются и вскоре будут выставлены в новом музее в Сан-Кашано.

Недавно во время раскопок в Турции археологи обнаружили византийскую закусочную.

Олеся Маевская

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