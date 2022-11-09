18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли сокровищницу артефактов под египетскими пирамидами
В следующем году их можно будет увидеть в Большом Египетском музее.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
4 ноября исполнилось ровно 100 лет с тех пор, как британский археолог Говард Картер раскопал гробницу Тутанхамона в египетской Долине царей. Портал News Artnet со ссылкой на NBC News сообщает, что в начале ноября этого года археологи обнаружили множество артефактов вокруг некрополя Саккара на глубине 20 метров под египетскими пирамидами.
Захи Хавасс, известный египтолог и бывший государственный министр Египта по делам древностей, сообщил, что они связаны не только с генералами и советниками Тутанхамона, но и с Тети — фараоном Древнего Египта, правившего приблизительно в 2347 — 2337 годах до нашей эры. Среди находок — 300 гробниц, в которых находились мумии, папирусы, драгоценности и другие артефакты.
На данный момент Хавасс и его британский коллега Николас Ривз соревнуются, пытаясь найти гробницу матери Тутанхамона, Нефертити. После изучения найденные реликвии будут выставлены в Большом Египетском музее. Открытие выставки запланировано на 2023 год.
Недавно ученые узнали, как переправляли камни для строительства египетских пирамид. До климатических изменений уровень воды был выше, и отправлять материалы для сооружений по воде было гораздо проще.
Олеся Маевская