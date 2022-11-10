06:22 (мск), источник: ТАСС
В Китае усилилась волна COVID-19
За сутки там выявили свыше 9 тыс. новых случаев.
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ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китайские власти зафиксировали ускорение и увеличение масштабов распространения коронавируса в стране. Как сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за прошедшие сутки медики выявили свыше 9 тыс. новых случаев — в 2,6 раза больше, чем ровно неделю назад.
По данным ведомства, под наблюдением врачей в Китае находятся 61,5 тыс. инфицированных, из них 85% — бессимптомники. Летальных исходов от ковида в стране не было с 27 мая.
Более 97% заболевших COVID-19 в КНР, проходящих лечение под присмотром врачей, подхватили инфекцию от местных источников. Остальные 3% — завозные случаи. За последнюю неделю новые случаи коронавируса выявили во всех регионах на уровне провинции, города центрального подчинения и автономного района.
Примерно четверть всех инфицированных, помещенных в специализированные медицинские учреждения, приходится на южную провинцию Гуандун. Она стала лидером по темпам распространения вируса. Второе и третье место в антирейтинге занимают два автономных района — Внутренняя Монголия (север) и Синьцзян (северо-запад).
Судя по заявлениям, правительство КНР не спешит отказываться от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. В то же время власти начали проводить более гибкую стратегию по борьбе с коронавирусом. Таким образом, чтобы чрезмерно жесткие меры не причиняли урон экономике.