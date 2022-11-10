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06:50 (мск), источник: Известия

Военные врачи извлекли неразорвавшийся снаряд из тела пациента

Бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П. В. Мандрыка провела уникальную операцию по извлечению неразорвавшегося снаряда из тела российского военнослужащего.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Младший сержант Николай Пасенков поступил в районную поликлинику в Белгородской области с проникающим ранением грудной клетки. В ходе обследования медики установили, что боеприпас застрял между аортой и нижней полой веной в непосредственной близости от сердца.

Главной проблемой стал высокий риск детонации снаряда — данный фактор представлял угрозу не только для больного, но и для медицинской команды. В связи с этим врачам пришлось носить бронезащиту на протяжении всей операции.

«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет», — рассказал Пасенков.

После того, как инородный объект был извлечен, пациента доставили в Москву. Сейчас он находится на реабилитации в Центральном военном госпитале.

Пасенков выразил глубокую благодарность Дмитрию Киму, руководившему операцией.

«Очень смелый человек. Вот настоящий герой! Дают людям второй шанс», — заявил спасенный боец.

Подвиг Кима не остался без внимания генерал-майор медицинской службы Павла Крайнюкова, который высоко оценил мужество и выдающийся профессионализм хирурга.

Ранее, 9 ноября, президент России Владимир Путин отметил высокий вклад сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в спасение жизни участников спецоперации и мирных граждан. Также он поблагодарил врачей за борьбу с пандемией, отметив, что они не допустили распространения инфекции на атомных электростанциях, космодромах и других ключевых для страны промышленных объектах.

31 октября военным врачам и инженерам ЦВО вручили государственные награды и первые офицерские звания за выдающуюся службу в ходе специальной операции. Медали «За спасение погибавших» получили медики, круглосуточное оказывающие помощь раненым военнослужащим и мирным жителям.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к России, после чего 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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