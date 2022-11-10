Военные врачи извлекли неразорвавшийся снаряд из тела пациента

Младший сержант Николай Пасенков поступил в районную поликлинику в Белгородской области с проникающим ранением грудной клетки. В ходе обследования медики установили, что боеприпас застрял между аортой и нижней полой веной в непосредственной близости от сердца.
Главной проблемой стал высокий риск детонации снаряда — данный фактор представлял угрозу не только для больного, но и для медицинской команды. В связи с этим врачам пришлось носить бронезащиту на протяжении всей операции.
«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет», — рассказал Пасенков.
После того, как инородный объект был извлечен, пациента доставили в Москву. Сейчас он находится на реабилитации в Центральном военном госпитале.
Пасенков выразил глубокую благодарность Дмитрию Киму, руководившему операцией.
«Очень смелый человек. Вот настоящий герой! Дают людям второй шанс», — заявил спасенный боец.
Подвиг Кима не остался без внимания генерал-майор медицинской службы Павла Крайнюкова, который высоко оценил мужество и выдающийся профессионализм хирурга.
Ранее, 9 ноября, президент России Владимир Путин отметил высокий вклад сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в спасение жизни участников спецоперации и мирных граждан. Также он поблагодарил врачей за борьбу с пандемией, отметив, что они не допустили распространения инфекции на атомных электростанциях, космодромах и других ключевых для страны промышленных объектах.
31 октября военным врачам и инженерам ЦВО вручили государственные награды и первые офицерские звания за выдающуюся службу в ходе специальной операции. Медали «За спасение погибавших» получили медики, круглосуточное оказывающие помощь раненым военнослужащим и мирным жителям.
Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к России, после чего 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.