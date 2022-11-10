В России создали антибактериальный хлопок

Наночастицы некоторых оксидов металлов эффективно подавляют жизнедеятельность бактерий, грибков и простейших с множественной лекарственной устойчивостью. При этом они совершенно безвредны для человека.
Для увеличения устойчивости антибактериального покрытия исследователи использовали технологию ультразвуковой обработки. Такой метод обеспечивает равномерное распределение наночастиц, допускает крупномасштабное производство и обеспечивает низкую стоимость материала.
В результате потребительские качества хлопковых тканей практически не меняются, а закрепленные в волокнах наночастицы выдерживают не менее 20 циклов стирки.
Антимикробные свойства полученных тканей успешно испытали в пригороде Ханоя, столицы Вьетнама. В этом регионе высокая температура и влажность — в таком климате скорость размножения микроорганизмов и их биологическое разнообразие выше, чем в средней полосе России.
«Количество микроорганизмов на полученных тканях в течение всех трех месяцев испытаний было в 30−100 раз меньше, чем на тканях без обработки. В ходе работы мы проанализировали, какие типы микроорганизмов появились на тканях за время пребывания на тропическом полигоне. Анализ их генома показал, что главной причиной деградации тканей в тропическом климате являются одноклеточные грибы. Но оксид цинка оказался отличным фунгицидом, и даже через три месяца в тропиках наши ткани оставались на 20% прочнее, чем контрольные образцы без покрытия», — рассказал «Газете.Ru» сотрудник Лаборатории синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) Варвара Веселова.
Ткань можно использовать для производства медицинского текстиля и повседневной одежды.
Кроме ИОНХ РАН в разработке приняли участие специалисты из Исследовательского центра химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Института молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Российско-Вьетнамского научно-технологического центра тропических исследований.