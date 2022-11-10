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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

В России создали антибактериальный хлопок

Российские ученые нанесли наночастицы оксидов цинка и титана на ткань, создав токсичный для микроорганизмов хлопковый материал. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Источник: Газета.Ру

Наночастицы некоторых оксидов металлов эффективно подавляют жизнедеятельность бактерий, грибков и простейших с множественной лекарственной устойчивостью. При этом они совершенно безвредны для человека.

Для увеличения устойчивости антибактериального покрытия исследователи использовали технологию ультразвуковой обработки. Такой метод обеспечивает равномерное распределение наночастиц, допускает крупномасштабное производство и обеспечивает низкую стоимость материала.

В результате потребительские качества хлопковых тканей практически не меняются, а закрепленные в волокнах наночастицы выдерживают не менее 20 циклов стирки.

Антимикробные свойства полученных тканей успешно испытали в пригороде Ханоя, столицы Вьетнама. В этом регионе высокая температура и влажность — в таком климате скорость размножения микроорганизмов и их биологическое разнообразие выше, чем в средней полосе России.

«Количество микроорганизмов на полученных тканях в течение всех трех месяцев испытаний было в 30−100 раз меньше, чем на тканях без обработки. В ходе работы мы проанализировали, какие типы микроорганизмов появились на тканях за время пребывания на тропическом полигоне. Анализ их генома показал, что главной причиной деградации тканей в тропическом климате являются одноклеточные грибы. Но оксид цинка оказался отличным фунгицидом, и даже через три месяца в тропиках наши ткани оставались на 20% прочнее, чем контрольные образцы без покрытия», — рассказал «Газете.Ru» сотрудник Лаборатории синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) Варвара Веселова.

Ткань можно использовать для производства медицинского текстиля и повседневной одежды.

Кроме ИОНХ РАН в разработке приняли участие специалисты из Исследовательского центра химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Института молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Российско-Вьетнамского научно-технологического центра тропических исследований.

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