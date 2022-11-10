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11:12 (мск), источник: Ведомости

Минцифры закроет форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов

Минцифры 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах Finopolis, передает «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

Он также отметил, что правом на отсрочку от частичной мобилизации воспользовались около 5000 специалистов, которые получили повестку.

По его словам, всего из воинских частей Минобороны вернуло 65 сотрудников после ошибочной мобилизации, сейчас остались несколько случаев, по которым Минцифры разбирается вручную, подчеркнул Шадаев.

23 сентября Минобороны и Минцифры разъяснили, что от призыва по частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, федеральных системообразующих СМИ, крупных банков и операторы связи, имеющие высшее образование по специальности. Помимо брони, IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.

27 сентября на «Госуслугах» появилась форма подачи заявления для получения отсрочки. Заявление может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. После заполнения формы необходимо отправить документ через запущенный сервис на Госуслугах. В ведомстве отмечают, что он должен быть обязательно подписан гендиректором, иначе придет отказ.

Кроме того, нужны сведения о воинском учете (вид документа, его серия и номер, воинское звание и должность и т. д.), информация о высшем образовании (наименование вуза, специальность, серия и номер диплома и другие документы).

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