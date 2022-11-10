12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Охотники за «золотом Гитлера» нашли ключ к поиску древней картины
Шедевр XVI века был похищен еще в 1949 году.
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Эксперты, разыскивающие на территории дворца XVIII века в Польше золото на 200 миллионов фунтов стерлингов (около 13,9 млрд рублей), также известных как «золото Гитлера» или «нацистское золото», заявили, что нашли не менее ценный клад. Потомки нацистов передали письмо, написанное офицером СС, в котором может быть найдено еще одно потерянное сокровище. Представители немецко-польского фонда Schlesische Brucke («Силезский мост») заявили, что нашли фрагмент устаревшего письма 1947 года, который может раскрыть тайну похищения одного из самых ценных произведений искусства, пропавших во время Второй мировой войны.
В послании упоминается давно утерянная картина XVI века «Портрет молодого человека» итальянского художника Рафаэля Санти, которая была отдана офицерам гестапо после вторжения Германии в Польшу в 1939 году, сообщает Daily Mail. Письмо было получено от потомков высокопоставленных нацистов, которые хотят искупить преступления предков. Оно написано тем же офицером СС, который вел дневник с подробным описанием 11 мест, где нацисты якобы спрятали золото на 200 миллионов фунтов стерлингов.
В письме упоминается картина Рафаэля, которая вместе с другими бесценными произведениями искусства висела в краковском замке Вавель, который приспешник Гитлера Ганс Франк, возглавлявший генерал-губернаторство в оккупированной Польше, реквизировал как свой дом. Это было последнее место, где видели картину, которая в настоящее время оценивается более чем в 86 миллионов фунтов стерлингов (более 6 миллиардов рублей). Хотя пока неясно, где офицер СС спрятал картину, Барт Зелайтис из фонда Schlesische Brucke сказал: «Это первый письменный документ, в котором хотя бы частично рассказывается о том, что случилось с картиной после того, как она покинула Краков».
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Олеся Маевская