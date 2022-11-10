Геолог Анохин перечислил угрозы, которые несут разломы на дне Ладоги

«Разломы являются подводящими каналами для разнообразных веществ, которые поступают из недр Земли на поверхность, в нашем случае в воду Ладожского озера, которую мы пьем. Представьте теперь, что в этой воде будет повышенное содержание ртути или радона. На севере Ладоги есть одно или два радоновых озера, радон скорее всего пришел туда по разломам», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».
«На севере Ладоги есть одно или два радоновых озера, радон скорее всего пришел туда по разломам. В радоновых озерах полезно купаться, но если газовая радоновая эманация приведет к превышению содержания радона в воде, то это уже может стать не полезно, а очень вредно», — отметил Анохин.
Подробнее об угрозах, которые несут разломы на дне Ладоги, сроке жизни Ладожского озера и природе сейсмических колебаний в Финском заливе — в интервью «Газеты.Ru».