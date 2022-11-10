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14:00 (мск), источник: Газета.Ру

Геолог Анохин перечислил угрозы, которые несут разломы на дне Ладоги

Необходимо продолжать изучение разломов, обнаруженных на дне Ладоги, так как они могут нести разнообразные угрозы в случае оживления, уверен ведущий научный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН Владимир Анохин.

Источник: РИА "Новости"

«Разломы являются подводящими каналами для разнообразных веществ, которые поступают из недр Земли на поверхность, в нашем случае в воду Ладожского озера, которую мы пьем. Представьте теперь, что в этой воде будет повышенное содержание ртути или радона. На севере Ладоги есть одно или два радоновых озера, радон скорее всего пришел туда по разломам», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, даже мелкие сейсмы от далеких землетрясений могут оживить эти разломы, тогда они могут углубиться и стать проводником для вредных веществ.

«На севере Ладоги есть одно или два радоновых озера, радон скорее всего пришел туда по разломам. В радоновых озерах полезно купаться, но если газовая радоновая эманация приведет к превышению содержания радона в воде, то это уже может стать не полезно, а очень вредно», — отметил Анохин.

Подробнее об угрозах, которые несут разломы на дне Ладоги, сроке жизни Ладожского озера и природе сейсмических колебаний в Финском заливе — в интервью «Газеты.Ru».

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