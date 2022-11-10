15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подводные игры осьминогов попали на видео
Притом чем темнее окрас моллюска, тем агрессивнее его поведение.
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Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE под руководством Питера Годфри-Смита из Сиднейского университета, осьминоги намеренно бросают мусор в собратьев. Исследователи засняли поведение мрачных осьминогов или обыкновенных сиднейских осьминогов (Octopus tetricus) в Джервис-Бей (Австралия) в 2015 и 2016 годах с помощью подводных видеокамер.
Проанализировав 24-часовую запись, они выявили 102 случая бросания мусора группами осьминогов друг в друга. Моллюски собирали ил или раковины и запускали их, «выплевывая» струей воды из сифона (органа, который используется для дыхания, удаления отходов и выпуска чернил), чтобы свободно передвигаться и собирать щупальцами другой мусор.
Для выполнения бросков осьминогам приходилось перемещать сифон в необычное положение, что позволяет предположить, что такое поведение было преднамеренным. 66% бросков были выполнены самками. Около половины бросков произошло во время взаимодействия с другими осьминогами, например, во время попытки спаривания.
Эти моллюски способны менять свой окрас, при этом темные цвета обычно ассоциируются с агрессией. Самые темнокожие осьминоги, по наблюдениям ученых, активнее бросались мусором и чаще попадали в «соперника». Это первый зафиксированный случай подобного поведения у этих животных.
Недавно японские ученые впервые запечатлели на видео, как кальмары меняют окрас. О необычной способности узнали практически случайно: во время чистки искусственного водоема от водорослей исследователи обнаружили, что моллюски меняют цвет в зависимости от окружающей среды.
Олеся Маевская