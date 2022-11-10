17:40 (мск), источник: Ведомости
В Дании сообщили о закрытии музеев из-за роста цен на электричество
В Дании закрылось несколько музеев из-за повышения цен на электричество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.
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Отмечается, что больше не доступны для посещения музей Южной Ютландии, музей Скиве в Центральной Ютландии, а также музей острова Борнхольм. Также в них планируют сократить персонал.
В связи с этим глава Датского объединения музеев Нильс Енсен призвал власти страны обратить внимание на проблемы культурных центров и оказать им поддержку, как это было сделано в период пандемии. «Если ничего не произойдет, я ожидаю, что мы увидим больше закрытий и увольнений», — отметил он.
Енсен добавил, что на повышение цен на электроэнергию жалуется половина из 172 музеев, которые входят в объединение. Уточняется, что стоимость электричества выросла на 100−150%.
Энергетический кризис в странах ЕС был вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики.
В связи с этим страны ЕС согласовали добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана по преодолению энергетического кризиса.
Ранее власти Дании выделили 5,05 млрд датских крон ($664 млн) для поддержки населения на фоне роста цен на электроэнергию. Отмечалось, что в первой половине 2023 г. налог на электроэнергию будет снижен с 69,7 эре (9 центов) за кВт\ч до 0,8 эре (0,1 цента). На это правительство страны выделит 3,5 млрд датских крон ($460 млн).