17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Брачные игры алтайских барсов попали на видео
Два самца Сайлюгемского нацпарка постоянно конкурируют за внимание противоположного пола.
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Пресс-служба Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе поделилась видео с двумя доминантными самцами снежных барсов Т03 и Сайлу. Их владения пересекаются, из-за чего ирбисы постоянно конкурируют за внимание самок.
Фотоловушки, в объектив которых попали Т03 и Сайлу, расположены на Южно-Чуйском хребте. Именно там находится Сайлюгемский нацпарк, где обитает практически вся популяция ирбиса в Горном Алтае. На кадрах также отметились другие снежные барсы и звери: ночной переход самки с котятами, подкрадывающийся к добыче, большое количество редких птиц — алтайских уларов и манула.
«Проект по вовлечению жителей в изучение и охрану ирбиса с 2015 года воспитывает жителей, прививает им любовь к редкому хищнику», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов представительства Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе.
Недавно заповедник «Земля леопарда» поделился ночными снимками обитателей. На фото попали оскалившийся тигр, испуганный заяц, любопытный олень и другие звери.
Олеся Маевская