19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: в Грузии производили вино для римских легионеров
По оценке специалистов, бизнес существовал уже во II веке нашей эры.
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Польско-грузинская группа археологов, завершившая очередной сезон раскопок в поселке Гонио (Аджария, Грузия), сообщила о том, что нашла рядом с Батуми древний винный завод. Две тысячи лет назад на месте курорта располагался римский форт Апсар (Apsaros), и ученые предполагают, что алкогольная продукция создавалась для римских солдат, сообщает портал NaukaWPolsce.
По предварительным оценкам, винодельне не менее 1800 лет. Владельцами подобных предприятий обычно были ветераны войны — отставные легионеры, которые создавали продукцию для сослуживцев. Изучив завод, нашли квеври — специальные керамические сосуды для изготовления вина, известные и в современной Грузии.
Исследователи считают, что винодельню построили в начале II века нашей эры, а работала она вплоть до начала III века нашей эры, пока в крепости находился римский гарнизон. Позднее производство оказалось заброшенным, что ясно свидетельствует: потребителями вина были именно римские солдаты, а не местные жители.
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Олеся Маевская