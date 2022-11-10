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20:40 (мск), источник: Звук

Уши боятся, ноги делают: низкие басы не слышны, но заставляют нас танцевать

Ученые из Макмастерского университета в Канаде установили, что низкочастотный бас, который не воспринимается ушами, может стимулировать желание танцевать. Результаты изысканий были изложены в журнале Current Biology.

Источник: Long Truong/CC0

Дэниел Кэмерон с коллегами активно изучают музыку со всех ее сторон. Эксперты захотели проверить гипотезу: можно ли «ощутить» музыку, при этом не слушая ее. Они решились на эксперимент.

Эксперты оснастили концертный зал LIVELab при университете камерами захвата движения и особыми акустическими приборами. На танцпол вышли люди, которых снабдили датчиками, и они почти час танцевали под музыку дуэта Orphx. Во время концерта раз в 2,5 минуты ученые включали специальные динамики, воспроизводящие басы низких частот: от 8 до 37 герц.

При этом специалисты рассчитали скорость движения головы танцоров и поняли, что посетители двигались в среднем на 11,8% активнее, когда басы были на низком уровне.

Ученые считают, что участники эксперимента не могли сознательно среагировать на максимально низкочастотный бас. Уж слишком тихий этот звук, чтобы его услышать и подстроиться под ритм.

Еще один шажок в понимании, почему мы так сильно любим музыку.

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