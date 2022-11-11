В России научились делать искусственные сосуды из отечественных материалов

Речь идет о системе так называемого многоканального электроспиннинга (метода получения полимерных волокон), предназначенной для производства искусственных сосудов из полимеров разного типа.
«Разработанная нами технология простая, легко масштабируемая, позволяет изготавливать искусственные сосуды диаметром от одного до сорока миллиметров. Это дает возможность создавать с ее помощью не только крупные магистральные артерии, но и маленькие вены. При этом изделия не уступают по своим качественным характеристикам сосудам американского и французского производства, которые сегодня считаются золотым стандартом», — сказал руководитель проекта, научный сотрудник Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Евгений Больбасов.
Он добавил, что с помощью новой установки можно создавать не только сосуды, но и другие имплантаты, имеющие форму трубки: искусственные желчные протоки, мочеточники, гортань, трахею.
По словам разработчиков, особенность установки заключается в том, что в режиме реального времени можно управлять внутренней структурой и свойствами имплантатов, вплоть до изготовления их под индивидуальные требования.
«Сегодня мы готовы к тиражированию разработанной нами системы и поставкам этого, безусловно, необходимого оборудования не только в медицинские центры, но и в любые другие научно-производственные организации России, использующие метод электроспиннинга в решении своих технологических задач», — заключил Больбасов.
Как подчеркивают авторы работы, произведенные на их установке имплантаты будут имитировать внутреннюю организацию кровеносного сосуда и его поведение в организме точнее зарубежных аналогов, а стоить будут дешевле.