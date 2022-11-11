11:46 (мск), источник: ТАСС
Почти четверть россиян сталкивались с пассивной агрессией в интернете
По данным исследования VK, каждый пятый, наблюдавший проявления травли, заступался за жертву.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Почти четверть (24%) опрошенных россиян становились жертвами пассивной агрессии в интернете, каждый пятый, наблюдавший проявления травли, заступался за жертву. Об этом сообщается в исследовании VK, посвященном ежегодному проекту против травли в сети — Дню борьбы с кибербуллингом, которое есть в распоряжении ТАСС.
«По полученным данным, 24% людей становились жертвами пассивной агрессии, 41% респондентов видел проявление пассивной агрессии по отношению к другим, а 7% признались, что сами проявляли пассивную агрессию. Каждый пятый россиянин, наблюдавший пассивную агрессию в интернете, ответил, что заступался за жертву», — сообщается в исследовании.
Если человек сталкивался с пассивной агрессией в интернете, то чаще всего блокировал обидчика. Так ответили 42% пострадавших. Еще 28% отправляли жалобу модератору через специальную кнопку в соцсети.
Также опрос показал, что пассивная агрессия не связана с определенным полом. Больше половины опрошенных уверены, что ее могут проявлять в равной степени и мужчины, и женщины.
Похожие цифры можно увидеть в ответах на вопрос о жертвах пассивной агрессии. По мнению 68% респондентов, столкнуться с ней может любой человек.
«Пассивная агрессия — это провокационные действия в отношении оппонента. Их цель — вывести человека на негативные эмоции, например, через критику или неприятные комментарии», — объяснила эксперт проекта, клинический и кризисный психолог Мария Зеленова, чьи слова приводятся в исследовании.
Проект по борьбе с кибербуллингом реализуется с 2019 года с целью привлечь внимание к проблеме травли в сети, изучить ее причины, последствия и предложить пути решения. Исследователи VK опросили 1,2 тыс. пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» старше 18 лет из российских городов с населением более 100 тыс. человек, а также провели серию глубинных интервью с респондентами — жертвами, наблюдателями и агрессорами.
В рамках проекта в «Одноклассниках» пройдет эфир о пассивной агрессии в семье и о том, как ее избежать, отметили в пресс-службе VK.
Сервис вертикальных видео «VK Клипы» создал подборку «Нет кибербуллингу», в которой блогеры рассказывают личные истории про буллинг в сети, а психологи делятся советами, как распознать и обезвредить травлю. Платформа «VK Видео» также собрала подборку о кибербуллинге.
Платформы «VK Образование», «Учи.ру», «Сферум» и Департамент образования и науки города Москвы проведут серию бесплатных образовательных мероприятий «Другие уроки» для учителей, учеников и родителей. Первое образовательное мероприятие пройдет 15 ноября, оно будет посвящено теме безопасности детей в интернете, отметили в пресс-службе. «VK Образование» и «Учи.ру» представят результаты опроса среди педагогов и школьников о травле в сети.
Образовательная платформа Skillbox 11 ноября в 14:00 проведет дискуссию «Буллинг в IT: как не ввязываться в травлю» вместе с приглашенными экспертами — психологом Александрой Долгих, сертифицированным коучем Евгенией Михайловой и руководителем отдела сопровождения курсов в Skillbox Анастасией Долгих. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке, подчеркнули в пресс-службе.
В свою очередь сервис «Добро Mail.ru» начал сбор средств на поддержку антибуллинговых проектов, добавили в VK.