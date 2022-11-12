Россияне рассказали, какие книги чаще всего перечитывают

Согласно исследованию, перечитывают книги 84% опрошенных, главной причиной респонденты назвали особую атмосферу произведения (61,8%). «Из отечественных литературных произведений респонденты чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” (40%). На второй позиции — “Евгений Онегин” Александра Пушкина (16%). Третья строчка — у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина (15%)», — говорится в сообщении.
Среди зарубежных книг самой перечитываемой стала серия романов о Гарри Поттере Роулинг (37%). На втором месте — цикл повестей о детективе Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла (26%). Замыкает тройку лидеров роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (23%).
Пересматриваемые фильмы и сериалы
Кроме того, согласно исследованию, 94% россиян любят пересматривать фильмы и сериалы, почти половина опрошенных (42%) пересматривали любимые фильмы более пяти раз. Среди отечественных картин лидируют советские ленты. «На первом месте оказалась фантастическая комедия Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию” (57%), снятая по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова. На второй строчке — “Служебный роман” Эльдара Рязанова (51%), на третьей — “Операция Ы и другие приключения Шурика” Леонида Гайдая (48%)», — говорится в сообщении. Среди зарубежных фильмов лидируют экранизации серии о Гарри Поттере (53,5%), второе место у приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря» (43%). Замыкает топ-3 комедия «Один дома» (42,5%).
Ситком «Интерны» (17%) лидирует в топе самых пересматриваемых российских сериалов, на второй строке расположился детективный триллер «Метод» (12,2%), третье место у «Универа» (11,1%). Самыми пересматриваемыми зарубежными сериалами стали «Шерлок» (30%), «Друзья» (24,5%) и «Доктор Хаус» (22,4%).
Опрос был проведен среди пользователей книжных сервисов «Литрес» и MyBook (входят в ГК «Литрес»), а также онлайн-кинотеатра Premier. В исследовании приняли участие более 700 человек. Период проведения опроса не приводится.