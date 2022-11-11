12:10 (мск), источник: Аргументы и факты
Сколько весит миллион долларов США?
Неизвестные отобрали в аэропорту у прилетевших в Москву двух граждан Киргизии сумки с 4 млн долларов.
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В Домодедово у двух граждан Киргизии отобрали сумки с 4 млн долларов. Вооруженные люди на двух автомобилях забрали деньги на выходе из аэропорта, сообщает телеграм-канал Baza.
В пресс-службе Домодедово подтвердили факт ограбления.
Независимо от номинала банкнота весит примерно 1 грамм. Американские бумажные деньги бывают семи номиналов (1 доллар, 2 доллара, 5 долларов, 10 долларов, 20 долларов, 50 долларов и 100 долларов), и все они весят один грамм.
У граждан Киргизии было 4 млн долларов, которые они задекларировали. Если вся сумма была в стодолларовых купюрах, это 40 000 купюр, что равно 40 кг. Если это были пятидесятидолларовые купюры, то всего было 80 000 купюр весом 80 кг.
Вес миллиона долларов в зависимости от достоинства купюры: