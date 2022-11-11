12:30 (мск), источник: Вокруг Света
Канадец нашел на пляже английскую золотую монету 600-летней давности
Этот шиллинг отчеканили за полвека до того, как европейцы узнали о Новом свете.
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В Канаде найдена редкая монета начала XV века. Историки установили, что этот четвертак отчеканили при дворе английского короля Генриха VI между 1422 и 1427 годами. В это время в Румынии уже родился Влад III, которого пятьсот лет спустя будет знать каждый под именем графа Дракулы. Римским папам противостоят антипапы. Андрей Рублев пишет «Троицу». Португальцы открывают Азоры — Европа на полпути к Новому свету. До падения Константинополя остается каких-то три десятка лет.
О находке сообщило правительство провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Артефакт 600-летней давности случайно увидел местный житель Эдвард Хайнс летом 2022 года. О своей удаче мужчина сообщил властям, как того требуют канадские законы.
— Обнаружить здесь предмет 600-летней давности — очень редкое событие. Монету нашли не в историческом контексте, а на пляже, который используют как место отдыха, поблизости от места археологических раскопок. Мы пока не понимаем, как она там оказалась, — рассказал журналистам археолог Джейми Брейк.
Британская монета вытянула на шиллинг и восемь пенсов — неплохая сумма для XV века, сделал вывод Пол Берри, бывший куратор Музея валют Банка Канады. Археологи принципиально не оценивают нынешнюю стоимость монеты, чтобы ни у кого не возникло желания продать подобную находку. Место предметов прошлого в музее, утверждает Джейми Брейк.
Теперь задача археологов — понять, как отчеканенные еще до открытия Америки деньги попали на другой континент.
Ранее самой старой английской монетой Канады была другая, из серебра, найденная в Бухте Купидонов в 2021 году. Та монета была сделана на полвека позже, в 1490-е.
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