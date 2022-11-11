13:39 (мск), источник: Вокруг Света
Восстановлено лицо единственной беременной мумии Древнего Египта
Долгое время ученые думали, что это мужчина.
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Эту мумию польские археологи обнаружили на раскопках еще в 1826 году. Уникальное захоронение фараонов с гробницами царей и цариц Древнего Египта открыли неподалеку от руин древней столицы Верхнего Египта, города Фивы (территория современного Египта, около Луксора).
Саркофаг с мумией подарили Варшавскому университету, а тот в 1927 году передал его Национальному музею Варшавы. Спустя три года ученым удалось расшифровать надписи на изысканном саркофаге. С тех пор посетителям говорили, что это мумия писца и жреца богов Гора и Тота по имени Хор-Джехути.
Проверить, соответствует ли содержимое саркофага надписям, тогда было невозможно — технологий, которые позволили бы обследовать мумию, не повредив ее, не существовало. Только в 2016-м провели первую компьютерную томографию экспоната. Оказалось, что у мумии тонкий и изящный скелет, длинные вьющиеся волосы, никаких намеков на мужские половые органы, зато есть грудь.
А самое главное: на снимках исследователи четко разглядели в животе женщины маленькую ножку, а затем и крохотный череп — умершая жительница Фив была примерно на седьмом месяце беременности.
А теперь ученые вместе с судмедэкспертами решили выяснить, как выглядела «таинственная дама» — так назвали мумию в музее. Это удалось сделать благодаря хорошо сохранившемуся черепу. Молодая женщина оказалась очень симпатичной.
«Это нельзя считать точным портретом, но череп, как и многие другие анатомические части тела, уникален. По нему можно судить о формах и пропорциях лица».
Доктор Милани добавила, что еще одним важным элементом является реконструкция толщины мягких тканей. Для этого ученые используют статистические данные для различных групп населения по всему миру.
Вторую версию реконструкции представил художник-криминалист Хью Моррисон. По его версии, египтянка выглядела так.
Кстати, такие реконструкции ученые делают не из праздного любопытства. Как объяснил археолог, член Польской академии наук, доктор Войцех Эйсмонд, для древних египтян было очень важно после смерти сохранить внешнее сходство с живым человеком, чтобы не утратить его душу и личность.
«С одной стороны, мы “очеловечиваем” научные данные, чтобы посетители музеев помнили: мумии — это не просто экспонаты, а некогда живые люди, в жизни которых были свои радости и драмы. С другой — выполняем желание этих людей не остаться анонимными и забытыми», — сказал Войцех Эйсмонд.