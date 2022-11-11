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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие архитектурные фотографии года

От стеклянных небоскребов Нью-Йорка до китайской часовни.

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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Всемирный архитектурный фестиваль (WAF) объявил шорт-лист премии Architectural Photography Awards («Премия архитектурной фотографии») 2022 года. Список победителей разделен на шесть категорий: «Экстерьер», «Интерьер», «Ощущение помещения», «Используемые здания», «Мобильность» (тема «Мосты») и «Портфолио» (тема «Транспортные узлы»).

Каждая из них содержит по четыре фотографии, кроме «Портфолио» — в ней показано три. Фотографии будут выставлены на Всемирном архитектурном фестивале в Португалии с 30 ноября по 2 декабря, во время которого будут объявлены победители.

Конкурс проводится уже 10 лет, и за это время в ней успели поучаствовать фотографы из 64 стран. Судей попросили не ограничиваться видом и состоянием здания и сосредоточиться на авторском стиле, композиции, масштабе и атмосфере.

Недавно жюри конкурса Landscape Photographer of the Year («Пейзажный фотограф года 2022») объявило победителей этого года. Их можно будет увидеть в Лондоне на вокзале Паддингтон.

Олеся Маевская

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