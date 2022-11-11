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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: как скорость потока воды влияет на потомство рыб

Из-за него меняется не только внешность мальков.

Источник: CC0/Pexels

Международная группа ученых опубликовала исследование в журнале Functional Ecology о том, что потоки воды, в которых живут взрослые рыбы, могут повлиять на форму тела и выживание их потомства. Объектом исследования стал оранжевоплавничный клоун Amphiprion chrysopterus из дикой популяции в Муреа, Французская Полинезия.

Авторы работы обнаружили, что потомство рыб, живущих в условиях сильного течения, имело отчетливую форму плавников во время взросления, но замедлялось в росте, когда начинало искать место обитания во взрослом возрасте. Молодое поколение может переживать испытания, отличные от опыта своих родителей. Потому исследование было направлено как на поиск унаследованных черт и особенностей, так и на факторы окружающей среды, влияющих на развитие рыб.

Одна из соавторов работы, научный сотрудник Университета Глазго Дафна Кортезе, поясняет:

На коралловых рифах поток воды сильно отличается между участками, а также с течением времени. Чтобы справиться с ними, во время взросления рыбы меняют свою форму, размеры плавников и тела и даже обмен веществ.

Недавно ученые выяснили, почему рыбы смотрят вниз, когда плывут. По дну им намного проще ориентироваться в пространстве.

Олеся Маевская

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