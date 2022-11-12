Канадец нашел на пляже золотую монету 600-летней давностиЭтот шиллинг отчеканили за полвека до того, как европейцы узнали о Новом свете
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
11:17 (мск), источник: Вечерняя Москва

Более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие 24 часа в России выявили 5514 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф» в субботу, 12 ноября.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

За указанный период в стране подтвердили 62 летальных исхода от коронавирусной инфекции. При этом 1188 человек госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под наблюдением врачей за сутки полностью выздоровели 5717 пациентов, отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф».

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По мнению врача-иммунолога Владимира Болибока, COVID-19 будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

В свою очередь врач-кардиолог клиники «МедикСити», врач функциональной диагностики Полина Астраханцева рассказала, что ощущение нехватки воздуха, одышка и повышенная утомляемость являются признаками не только COVID-19, но и так называемой погодной гипоксии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Напитки покрепче вернутся на полки: какие марки вновь станут доступны мо...
Fashion Москва: почему жителей столицы нельзя назвать модными
Коронавирус COVID-19
Более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
В России выявили 4 320 случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили менее пяти тысяч случаев коронавируса
В России впервые с июля выявили менее 5 тыс. случаев COVID за сутки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта