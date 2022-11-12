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12:57 (мск), источник: Ведомости

Мурашко сообщил о поручении регионам сформировать запас лекарств

Российским регионам поручили сформировать запас лекарств как минимум на четыре месяца, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас есть задержки поставок в страну зарубежных лекарств, но отказов от производителей не было зафиксировано.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы», — сказал министр (цитата по ТАСС).

При этом высокими темпами идет наращивание объемов производства, обеспечивается быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок, добавил Мурашко.

В сентябре Мурашко сообщил, что сложности, возникшие ранее с поставками лекарств для пациентов фонда «Круг добра», преодолены.

В фонде рассказывали об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Сообщалось, что ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных (редких) и других заболеваний. «Круг добра» призвал принять резолюцию ООН, которая бы исключила распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты.

Ранее компания Abbott предупредила Росздравнадзор о приостановке до 2023 г. ввоза в Россию урологического препарата для детей дриптан (оксибутинин). В июле лекарство пропало из аптек в 14 регионах России.

Кроме того, в ноябре стало известно о жалобах пациентов с иммунодефицитом на перебои с жизненно необходимым препаратом. Представитель Минздрава сообщил, что за 10 месяцев 2022 г. в гражданский оборот введено 388 000 упаковок препаратов, тогда как за весь 2021 год было введено 441 000.

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