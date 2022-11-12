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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В «Ла Скала» выступили против отмены «Бориса Годунова»

Как призыв к «наказанию культуры» восприняли в итальянском оперном театре «Ла Скала» обращение генерального консула Украины в Милане Андрея Картыша. Ранее он заявил о необходимости отмены постановки русской оперы «Борис Годунов» в театре. По мнению музыкального директора «Ла Скала» Риккардо Шайи, неприемлемо по политическим мотивам отменять премьеру оперы, центральной темой либретто которой являются последствия безумия царя.

«Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля. Идея состоит в том, чтобы объединить “Макбета” с “Борисом”, связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?»— приводит газета Corriere della Sera слова Шайи.

Он охарактеризовал призыв украинского дипломата как «акт устрашения».

На сайте «Ла Скала» датой премьеры оперы «Борис Годунов» русского композитора Модеста Мусоргского, которая откроет в театре новый сезон, указано 7 декабря. После начала боевых действий на Украине ряд политических и общественных деятелей в разных странах призывают к бойкоту культурных мероприятий, связанных с Россией. По мнению Картыша, показ «Бориса Годунова» может использоваться для поддержки «потенциальных элементов пропаганды».

Андрей Сапожников

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