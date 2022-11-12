16:26 (мск), источник: Коммерсантъ
В «Ла Скала» выступили против отмены «Бориса Годунова»
Как призыв к «наказанию культуры» восприняли в итальянском оперном театре «Ла Скала» обращение генерального консула Украины в Милане Андрея Картыша. Ранее он заявил о необходимости отмены постановки русской оперы «Борис Годунов» в театре. По мнению музыкального директора «Ла Скала» Риккардо Шайи, неприемлемо по политическим мотивам отменять премьеру оперы, центральной темой либретто которой являются последствия безумия царя.