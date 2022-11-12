Депардье закроет свой продюсерский центр в России из-за паузы в проектах

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя, — сказал он. — Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам».
Также Фрилли сообщил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье «Нормандия — Неман», в которой французские летчики сражались на стороне СССР против нацистов в годы Второй мировой войны. В 2021 году были анонсированы съемки в Калининградской области. «Это российско-французский проект. После начала кризиса французская сторона вышла из проекта, но мы все еще надеемся, что сможем реализовать его тем или иным образом», — сказал Фрилли.
«Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России. Что касается закрытия его [продюсерского центра], то оно не связано с остановкой этого конкретного проекта [по созданию фильма]», — добавил он.
Ранее издание «Октагон» сообщило со ссылкой на базу данных «Контур. Фокус» о намерении Депардье ликвидировать компанию «ПЦ ЖД» (продюсерский центр Жерара Депардье). Как уточняет издание, она была открыта в 2016 году, ею руководит управляющая компания актера «Вкусы Франции».
В июле 2021 года пресс-служба XVII Международного кинофестиваля «Балтийские дебюты» сообщила со ссылкой на министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, что Жерар Депардье снимет в Калининградской области фильм о французской эскадрилье «Нормандия — Неман». В заявлении подчеркивалось, что порядка 10 мест в самой западной российской области связаны с этой яркой и интересной темой, и власти обязательно поддержат инициативу французской стороны.
Сам Депардье еще в 2015 году заявлял о желании снять соответствующую картину, обозначив ее как российско-белорусско-французский проект. Ожидалось, что сам актер сыграет одну из главных ролей.
«Нормандия — Неман» была сформирована по инициативе лидера «Сражающейся Франции» генерала Шарля де Голля. В соответствии с соглашением, подписанным в ноябре 1942 года, в Советский Союз прибыли 72 французских добровольца — пилоты и механики. В свое распоряжение они получили истребители Як-1, Як-9 и Як-3, обслуживать которые помогала группа советских специалистов. Изначально эскадрилья носила наименование «Нормандия», а осенью 1944 года за героизм в боях при форсировании реки Неман уже преобразованная в истребительный полк авиачасть получила свое историческое название.
По завершении своей миссии в июне 1945 года «Нормандия — Неман» вернулась во Францию. В послевоенные годы по договоренности Москвы и Парижа останки похороненных в Советском Союзе французских авиаторов были перенесены на родину. В 2006 году Владимир Путин и Жак Ширак открыли в Ле-Бурже мемориал, посвященный российско-французскому братству по оружию.