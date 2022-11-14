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10:22 (мск), источник: Life.ru

Ухаживающие за родственниками пенсионеры получат прибавку к выплатам

Уже в декабре этого года российские пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. Как рассказала Primpress юрист Ирина Сивакова, речь идёт о доплате, которую можно оформить по уходу за родственниками.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы её получить, нужно доказать, что родственник находится на иждивении и является нетрудоспособным. Этим человеком может выступить другой гражданин пенсионного возраста или человек с инвалидностью. Выплата распространяется только на близких родственников, например супруга или родителей.

На данный момент размер такой доплаты составляет 2401 рубль. Чтобы её оформить, необходимо подать соответствующее заявление и все необходимые справки в Пенсионный фонд. Получить её могут и работающие пенсионеры, но тогда доплата не будет индексироваться с годами.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина пояснила, что, если сотрудник увольняется из-за выхода на пенсию, он не обязан отрабатывать две недели, как в остальных случаях. Также не стоит соглашаться, если уже как пенсионеру предлагают перейти на срочный трудовой договор.

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