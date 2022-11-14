Илон Маск рассказал о своем видении будущего

Маск, ранее обещавший лично приехать на Бали, чтобы выступить перед мировыми лидерами бизнеса, в понедельник обратился к ним по видеосвязи.
Когда Маска спросили, почему он передумал приезжать на Бали, новый глава Twitter пошутил, что «его рабочая нагрузка в последнее время значительно увеличилась» после того, как он возглавил социальную сеть.
Во время выступления Маск рассказал о своем видение будущего — туннелях, вырытых глубоко под землей для борьбы с пробками, ракетном путешествии вокруг света менее чем за час и обнаружении внеземной жизни в космосе.
«Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет», — сказал он.
Затем глава Tesla рассказывал о преимуществах туннелей перед летающими автомобилями в борьбе с пробками, заметив, что автомобили «упадут вам на голову» и будут плохо сказываться на конфиденциальности прохожих.
По данным портала, Джакарта предложила Маску использовать Индонезию в качестве стартовой площадки для его ракеты SpaceX, указав на преимущества расположения рядом с экватором. Но Маск сказал, что хочет видеть ракетные платформы по всему миру, чтобы обеспечить самые быстрые перелеты.
По сообщению Tempo.co, во время обращения Маска по видеосвязи слушателям были видны только его лицо и руки, а все остальное «было черным экраном».
«У нас отключили электричество за три минуты до этого звонка. Вот почему я полностью в темноте», — сказал Маск индонезийскому модератору Аниндии Бакри. Глава Tesla добавил, что осознает иронию разговора про энергетическое будущее страны «при свечах».