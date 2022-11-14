11:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие черно-белые фотографии дикой природы
Награждение победителей пройдет в ноябре.
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Жюри конкурса WildArt Photographer of the Year продолжает оглашать списки лучших работ фотографов со всего мира. Темой сентября была «Монохромность» (Monochrome).
Как пишут организаторы, «природа полна цвета и яркости, но монохром — это среда, в которой негде спрятаться и которая требует другого подхода. Концентрация на форме и композиции критически важна».
Ежегодно организаторы WildArt Photographer of the Year устраивают 10 конкурсов, и последняя оставшаяся в этом году категория — «Цвет» (Colour). Полный список победителей будет объявлен позже.
Лауреатов конкурса ждут денежные и материальные призы в виде фотооборудования. Обладатель «золота» получит 500 фунтов (около 36 тысяч рублей), «серебра» — 300 фунтов (22 тысячи рублей) и ваучер на покупку продуктов, «бронзы» — бинокль и ремень для фотокамеры.
Недавно жюри конкурса Landscape Photographer of the Year («Пейзажный фотограф года 2022») объявило победителей 2022 года.
Олеся Маевская