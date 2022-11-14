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11:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие черно-белые фотографии дикой природы

Награждение победителей пройдет в ноябре.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Жюри конкурса WildArt Photographer of the Year продолжает оглашать списки лучших работ фотографов со всего мира. Темой сентября была «Монохромность» (Monochrome).

Как пишут организаторы, «природа полна цвета и яркости, но монохром — это среда, в которой негде спрятаться и которая требует другого подхода. Концентрация на форме и композиции критически важна».

Ежегодно организаторы WildArt Photographer of the Year устраивают 10 конкурсов, и последняя оставшаяся в этом году категория — «Цвет» (Colour). Полный список победителей будет объявлен позже.

Лауреатов конкурса ждут денежные и материальные призы в виде фотооборудования. Обладатель «золота» получит 500 фунтов (около 36 тысяч рублей), «серебра» — 300 фунтов (22 тысячи рублей) и ваучер на покупку продуктов, «бронзы» — бинокль и ремень для фотокамеры.

Недавно жюри конкурса Landscape Photographer of the Year («Пейзажный фотограф года 2022») объявило победителей 2022 года.

Олеся Маевская

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